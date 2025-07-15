بوناصر يهرب من جحيم السد ويبحث عن انطلاقة جديدة مع الشمال

إنضم المدافع الدولي الجزائري عبد الصمد بوناصر على سبيل الإعارة إلى صفوف نادي الشمال، لمدة موسم واحد قادما من نادي السد.

في خطوة يسعى من خلالها لإعادة بعث مسيرته الكروية بعد موسم أول صعب في الدوحة.

وسيزامل بوناصر في فريقه الجديد مواطنه ومهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح.

وكان بوناصر قد التحق بنادي السد في صيف السنة الماضية، قادمًا من اتحاد العاصمة.

غير أن انطلاقته مع النادي كانت معقدة، حيث تعرض لإصابة قوية في الكاحل شهر أوت خلال فترة التحضيرات. ما استوجب خضوعه لعملية جراحية أبعدته عن المنافسة لأكثر من ثلاثة أشهر.

وعقب عودته، لم يحظَ المدافع الجزائري بفرص كثيرة لإثبات نفسه. إذ اكتفى بـ144 دقيقة لعب فقط. منها مباراة واحدة كاملة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأربع مشاركات متقطعة كبديل في الدوري القطري.

ويُعوّل بوناصر على تجربة الإعارة مع نادي الشمال لكسب مزيد من دقائق اللعب، واستعادة نسق المباريات، خاصة في ظل سعيه للتطور والبروز مجددًا على الساحة الكروية، سواء محليًا أو مع المنتخب الوطني في المستقبل القريب.