بوناطيرو  لـ”النهار أون لاين”:”أول أيام العيد في الجزائر سيكون يوم الأحد”

كشف اليوم الثلاثاء، رئيس ومؤسس المنظمة الوطنية للمبدعين والبحث العلمي الجزائرية، عالم الفلك لوط بوناطيرو، لـ”النهار أون لاين”، بأن أول أيام العيد سيكون يوم الأحد 24 ماي 2020.

وقال بوناطيرو إنه حسب الحساب الفلكي، فإن “ليلة التحري” تكون يوم الجمعة 22 ماي الموافق لـ 29 رمضان، حيث يستحيل رؤية الهلال بعد غروب الشمس.

وأوضح ذات المتحدث أن اقتران الشمس بالقمر يوم الجمعة يكون على الساعة 18:40 دقيقة بتوقيت الجزائر وغروب الشمس يكون على حوالي الساعة 20:00.

وأضاف أن القمر حينها لا يزال ملتصقا بالشمس وضوء الشمس يمنعه من الظهور، لذا تكون الرؤية مستحيلة مساء الجمعة 22 ماي، لأن القمر يكون قريبا جدا من الشمس وبالتالي لا يستطيع أن يتكوّن أو يكون مرئيا.

وأضاف بوناطيرو في تصريحه الحصري لـ”النهار أون لاين”، بأن يوم السبت 23 ماي سيكون يوما مكمّلا لشهر رمضان أي اليوم الـ 30 منه.

وعليه، فإن ظهور الهلال يكون مساء السبت وليس مساء الجمعة، حيث يكون كبيرا ويُرَى في كل أنحاء العالم، ليكون يوم الأحد 24 ماي أول أيام العيد والفاتح من شهر شوال.

وبخصوص وقت رؤية الهلال، قال العالم الفلكي لوط بوناطيرو، إن رؤية الهلال تُرَى دائما بعد غروب الشمس، وبما أننا يوم الجمعة سندخل في يوم جديد.

وأشار إلى أن اليوم في التقويم القمري “الليل سابق النهار”، ولا يبدأ اليوم القمري عند منتصف الليل بل يدخل عند غروب الشمس، لذا نراقب الهلال ونتحراه بعد غروب.

وقال بوناطيرو إن أول أيام العيد سيكون يوم 24 ماي من دون شك، وعلى من يتحرى ظهور الهلال يوم الجمعة أن يراقبه أيضا يوم السبت 23 ماي.

وأكد العالم الفلكي بأنه لا يجوز أن نراقب ظهور الهلال يوم الجمعة ثم نضع استدلالا فقط بأنه سيُرَى يوم السبت بالضرورة.

موضحا بأنه يجب إقامة السنّة، والحساب يقول إنه يُرَى يوم السبت وليس الجمعة، كما لا يمكن أن نخرج لتحري الهلال في اليوم الذي لا يظهر فيه ولا نتحراه في اليوم الذي يليه ويظهر فيه.

والناحية الدينية يضيف ذات المتحدث يتوجب الخروج يوم السبت لتحري الهلال، فالعملية تبدأ بالتأكد أنه لن يُرَى ثم التأكد بعدها بأنه سيُرَى، وذلك قياما للحديث النبوي “صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته”.

وقال أيضا إنه غالبا ما لا يقوم علماؤنا وفقهاؤنا بتحري ظهور الهلال في اليوم الموالي وهذا خلل ديني محيّر، لذا يجب تحري ظهور الهلال يومين متتاليين.

مضيفا بأنه متأكد تماما بأن هلال شوال لن يُرَى يوم 22 ماي، لكننا نراقبه يوم السبت 23 ماي رغم تأكدنا من رؤيته، مؤكدا بأن الجزائر سيكون صيامها وإفطارها صحيحا هذه السنة.

وفي الأخير، قال بوناطيرو إنه لا يجب علينا أن نقول “ليلة الشك” لأن ديننا الحنيف ليس فيه الشك بل بالحساب والفقه، مستدلا بقوله تعالى:”الشمس والقمر بِحُسبان”.

مضيفا بأن معظم البلدان العربية يسمّونها “ليلة التحري” إلا في الجزائر وبعض بلدان المغرب العربي يسمونها “ليلة الشك”، وهذه العبارة خاطئة، فليس هناك شك لا في ديننا ولا في الحسابات الفلكية.