بوناطيرو يكشف لـ”النهار أون لاين”: في هذه الحالة رمضان سيكون غدا

كشف العالم الفلكي، لوط بوناطيرو، اليوم الأحد، عن موعد بداية شهر رمضان الكريم.

وقال بوناطيرو في تصريح خص به موقع “النهار أون لاين”، إن حسابات اقتران الشمس بالقمر يتم على العاشرة بالتوقيت الجزائري.

وأكد بوناطيرو، أن “الشهر الفلكي دخل على مكة، وبالتالي الرؤية في المساء بعد غروب الشمس تكون ممكنة انطلاقا من مكة إلى العالم”.

وعن بداية شهر رمضان في الجزائر، فأشار العالم الفلكي، إلى أن “الرؤية إذا كانت ممكنة فغدا شهر رمضان دون شك”.