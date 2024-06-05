بوناطيرو يكشف موعد عيد الأضحى

كشف الفيزيائي وعالم الفلك لوط بوناطيرو، أن عيد الأضحى سيكون يوم الإثنين 17 جوان 2024، بالنظر إلى الحسابات الفلكية التي تُحدد أولى أيام شهر ذي الحجة.

وقال بوناطيرو في تصريح خصّ به موقع “النهار اون لاين”، إنّ يوم عرفة سيكون الأحد 16 جوان 2024.

واستطرد: “منذ 30 سنة وأنا أؤكد أن اليوم الذي نصوم فيه هو اليوم الذي يكون أول أيام عيد الأضحى”. وبما أن أولى أيام شهر رمضان كانت يوم الإثنين، فإن عيد الأضحى سيكون يوم الإثنين 17 جوان.