بوناطيرو يكشف موعد عيد الفطر المبارك بالجزائر

كشف الفيزيائي وعالم الفلك، لوط بوناطيرو عن موعد عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال 1446هـ.

وقال بوناطيرو في اتصال مع “النهار أونلاين”، اليوم الأحد، إنّ اقتران الشمس بالقمر وهو ما يسمى بداية الشهر الفلكي سيكون يوم السبت 29 مارس على الساعة 11.58 د صباحاً بتوقيت الجزائر. وهو موعد دخول الشهر الفلكي “شهر شوال”. غير أن تحري هلال شوال في الجزائر سيكون يوم السبت 29 مارس بعد الغروب أي حوالي الساعة 19.10د.

وأضاف بوناطيرو، أنه من الساعة الـ11.58 د صباحا إلى غاية توقيت تحري هلال شوال على السابعة مساء سيكون الوقت غير كافٍ لابتعاد القمر عن الشمس واتضاح الرؤية . فمن غير الممكن رؤية هلال شوال.

وأشار المتحدث، أنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية فتوقيت اقتران الشمس والقمر سيكون على الثانية بعد الزوال، وهو وقت غير كافٍ لرؤية الهلال، وحتى في باقي بقاع العالم.

وأعلن عالم الفلك لوط بوناطيرو، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن رمضان هذه السنة سيكون 30 يوما. نظرا لعدم رؤية هلال شوال. وغرة شوال ستكون يوم الإثنين 31 مارس المصادف لأول أيام عيد الفطر المبارك.