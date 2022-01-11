بونجاح:”الكرة رفضت الدخول وكل المُنتخبات الكبيرة مُعرضة للتعثر”

أكد المُهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح أن الكرة رفضت الدخول في مواجهة سيراليون اليوم الثلاثاء.

بونجاح قال في المنطقة المُختلطة عقب اللقاء الذي جرى لحساب الجولة الأولى من الكان.

“لم نكن ننتظر كل هاته الحرارة والرطوبة في مواجهة اليوم خاصة وأننا تدربنا أمس في نفس التوقيت”.

“تعثر اليوم سيجعلنا نُدرك صعوبة المأمورية، يجب أن نواصل العمل ونسترجع قوتنا”.

“حاولنا أن نُسجل منذ الشوط الأول وكل المنتخبات الكبيرة تمر بمثل هاته التعثرات”.

“فعلنا كل شيئ أمام سيراليون لكن الكرة رفضت الدخول ولدينا 5 أيام من أجل التحضير لمواجهة غينيا الاستوائية”.

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وجه الناخب الوطني، جمال بلماضي، رسالة قوية لمهاجمه بغداد بونجاح، قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراليون، في إفتتاح مباريات المجموعة الخامسة من الكان.

في حين تحدث أفضل مدرب في القارة السمراء بخصوص الإنتقادات التي يتعرض لها لاعب السد القطري. قائلا :”هذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم المحترفة”.

كما أضاف :”بغداد مثله مثل بقية زملائه مطالبون بإيجاد الحلول. وتحمل الضغط المفروض عليهم، لأن مهنتهم تتطلب ذلك”.

ليختم :”من جهتنا نقوم بعمل كبير من أجل السماح له بتجاوز الانتقادات السلبية. والتأكيد على أنه بغداد والبقية يمتلكون ثقة الطاقم الفني وبقية زملائهم في المنتخب”.

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غادر اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح تربص المنتخب الوطني بالعاصمة القطرية الدوحة.

والتحق ابن ولاية وهران بفريقه السد القطري للمُشاركة في مواجهة غدا الإثنين أمام السيلية.

وتواجد رأس الحربة في القائمة التي استدعاها مدرب السد للمواجهة المقررة بداية من الساعة 16:20 بتوقيت الجزائر بملعب سحيم بن حامد.

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صنع اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح كرة الهدف الثاني الذي سجله اللاعب القطري أكرم عفيف في مرمى السيلية في الدقيقة الـ62 من عمر المباراة التي جمع الفريقين في إطار الجولة الـ12 من الدوري القطري.

وعاد اللاعب بغداد بونجاح للإنضمام إلى فريقه السد بعدما غادر تربص المنتخب الوطني بترخيص من الناخب الوطني جمال بلماضي.