بونجاح:”بلماضي يعتمد هذا المعيار لاختيار الأفضل”

أكد مُهاجم فريق السد القطري والمنتخب الوطني الجزائري “بغداد بونجاح” أن الناخب الوطني جمال بلماضي يعتمد على مستوى اللاعب كمعيار لاختياره وليس للدوري الذي ينشط فيه.

إبن ولاية وهران قال في حوار حصري مع العربي الجديد سيُنشر كاملا في وقت لاحق:”بالتأكيد جمال بلماضي ينظر إلى مستوى اللاعب بصرف النظر عن الدوري الذي ينشط فيه”.

وأضاف:”هذا على الرغم من أن الدوري القطري يتمتع بمستوى عال في ظل وجود العديد من المحترفين الكبار القادمين من أوروبا”.

وختم:”جمال بلماضي ينظر أولًا إلى إمكانيات اللاعب وماذا يقدم على أرض الملعب.. فالمهم بالنسبة له هو تدعيم المنتخب بإضافة حقيقية”.