بونجاح:”زروقي قدم ما عليه خلال فترة غيابي”

أشاد مهاجم المنتخب الوطني بغداد بونجاح بمردود زميله مروان زروقي الذي عوضه في فترة غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام المنتخب المصري

وتحدث بغداد بونجاح في تصريح للجنة المنظمة للمونديال العربي قبل بداية المباراة أمام المنتخب القطري قائلا:

“المجموعة دارت لي عليها ، المهاجم مروان قدم ما عليه خلال المباراة السابقة”

وبخصوص مواجهته لزملائه في فريق السد خلال مباراة اليوم أمام المنتخب القطري قال:

“مباراة اليوم عبارة عن داربي عربي، نحن نعرف المنافس جيدا، لكن المباراة تختلف لأنها نصف نهائي أمام جماهير قطرية، وإعلام كبير يغطي هذه المباراة بالرغم من أنني أعرف لاعبي المنافس إلا أنها مباراة تختلف اليوم”