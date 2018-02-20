بونجاح:”سعادتي كبيرة هذه الليلة”

أبدى الدولي الجزائري ومهاجم السد القطري بغداد بونجاح سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه أمسية اليوم وتصدره المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

حيث أدلى إبن الباهية وهران تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة التي سجل فيها هدفين ونال لقب أفضل لاعب في اللقاء.

“سعادتي كبيرة الليلة بعد هذا الفوز وبتسجيل هدفين والحصول على لقب أفضل لاعب في المباراة، هذا أمر جيد بالنسبة خصوصا بعد العودة من الإصابة”.

وأضاف:”أهم شيء في هذا الانتصار هو بقاء نادي السد في ريادة المجموعة، ونسعى لأن نواصل المشوار بنفس القوة من أجل التأهل مبكرا”.

وختم بغداد بونجاح حديثه بالتأكيد على أن ما يهمه هو فوز النادي أكثر من تسجيل الأهداف: “بالنسبة لي سعادتي الأكبر في الفوز وحصولنا على النقاط”.