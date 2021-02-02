بونجاح:”محرز هو النقطة الأعلى في الخضر وسعيد بمُنافسة بلايلي”

اعتبر المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح مواطنه رياض محرز النقطة الأعلى والمحورية في المنتخب معبرا عن سعادته بمُنافسة بلايلي على لقب الهداف في قطر.

بلايلي قال في حوار حصري مع “العربي الجديد”:”رياض محرز هو النقطة الأعلى والمحورية في المنتخب، فهو يلعب مع فريق كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأضاف:”محرز يُصنف من أعلى اللاعبين في الجودة والنوعية الممتازة جدًا، وبالتأكيد سيعاون المنتخب بالخبرة والأداء والاحترافية التي يتميز بها، وهو يستحق الأفضل دائمًا”.

وحول بلايلي قال:”الأمر بالتأكيد يفرحني كثيرًا، لأن يوسف بلايلي زميلي في المنتخب، وهو سيكون مفيدًا للمنتخب وللدوري القطري بعد استعادة مستواه”.

وختم:”يوسف من أفضل اللاعبين الذين احترفوا في قطر، وهو يقدم العون لفريق قطر .. وأتمنى له كلّ التوفيق في المستقبل”.