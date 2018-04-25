بونجاح: ” أتمنى أن أكون في الموعد وأسجل في مرمى الدحيل”

شدّد الهاجم الجزائري لفريق السد القطري، بغداد بونجاح، على ضرورة التسجيل في المباراة المقبلة أمام نادي الدحيل الذي يدربه مواطنه الجزائري جمال بلماضي.

ويواجه فريق السّد القطري نظيره الدحيل ضمن الدور النهائي لبطولة كأس قطر 2018، والتي ستقام يوم الجمعة بملعب جاسم بن حمد.

وتحدث بونجاح خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء اليوم الأربعاء قائلا: “مباراة قوية ستكون بين بطل الدوري والوصيف ، وأتمنى أن نكون في الموعد في النهائي والدحيل يمتلك لاعبين بمستوى عالي وهدفنا الفوز والحفاظ على لقب كأس قطر”.

وأضاف : “سنقدم أفضل ما لدينا ولن نسمح للدحيل بتكرار ما فعله في بطولة الدوري، وهي مباراة نهائية ويجب أن نركز على أن لا نقبل أهداف وأنّ نستغل كل فرصة من اجل التسجيل للتقدم دائما في النتيجة”.

وأشار مهاجم السد إلى أنّ الفريقان يمتلكان لاعبون على مستوى عالي ، وقال :

“هدفنا انهاء المباراة قبل اللجوء لضربات الترجيح وكل مباريات السد والدحيل يكون فيها أهداف وسوف نسعى بكل قوة لإسعاد جماهير السد والتسجيل في شباك الدحيل”.