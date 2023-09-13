بونجاح: “أتمنى عودة بلايلي إلى المنتخب الوطني”

أبدى مهاجم المنتنخب الوطني، بغداد بونجاح، ثقتهخ في استعادة زميله يوسف بلايلي، لمستواه الحقيقي مع مولودية الجزائر، ومبديا أمله في عوجته سريعا للخضر.

وصرح بونجاح، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “اتمنى عودة بلايلي إلى المنتخب الوطني لمساعدتنا”.

كما أضاف مهاجم الخضر: “أنا متأكد من استعادة بلايلي لمستواه مع مولودية الجزائر، وأتمنى له التوفيق مع فريقه الجديد”.

وجاءت هذه التصريحات من بغداد بونجاح، عقب مشاركته الفوز الأخير للخضر بودبتهم أمام السنغال، وهي المباراة التي غاب عنها يوسف بلايلي.