بونجاح :”أتمنى عودة بلايلي لـ “الخضر” ..سنستفيد من إمكانياته”

أكد الدولي الجزائري بغداد بونجاح استعداده وجاهزيته لتقديم الإضافة المرجوة منه في لقاء الصومال بعد عودته منذ مدة الى بيت الخضر.

وقال بغداد بونجاح خلال المنطقة المختلطة بسيدي موسى عن غياب زميله في المنتخب يوسف بلايلي :”أتمنى عودة يوسف الى المجموعة. ويعود إلى مستواه، المنتخب سيستفيد من عودة بلايلي، يعتبر من القدامى الذي يساعد الجدد”

كما قال بونجاح “التحدي المقبل مفتاح للدخول في المجموعة بشكل قوي، و الدخول في أجواء المنافسة الإفريقي بقوة”.

كما أضاف بونجاح “عدت إلى المستوى مع فريقي، بنسبة 95 بالمائة. في حالة اللعب أساسيا سأحاول التسجيل، و إسعاد الجمهور، المباراة سهلة على الورقة أمام الصومال، مع احترامنا للخصم”.

وختم مهاجم السد القطري “نحضر بشكل جيد. نسعى لتقديم أداء جيد قبل كل شيء، نركز على المقابل الأول بعدما نفكر في لقاء موزمبيق”.

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