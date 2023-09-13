بونجاح: “أتمنى مواجهة أفضل المنتخبات الإفريقية في وديتي أكتوبر”

تحدث الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري، عن التحديات المقبلة التي تنتظر الخضر، مبديا أمله في مواجهة أفضل المنتخبات الإفريقية.

وفي تصريحاته لتلفزيون “النهار”، قال بونجاح: “خلال شهر أكتوبر المقبل سنخوض مبارتين وديتين”.

كما أضاف مهاجم المنتخب الوطني: “أتمنى خلال هاتين الوديتين أن نواجها فيهما واحد من أفضل خمسة منتخبات في افريقيا”.

وتابع بغذاذ بونجاح: “تنتظرنا نهائيات كأس أمم إفريقيا والتي علينا دخولها بقوة، من خلال تقديم أفضل ما لدينا”.