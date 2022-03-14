بونجاح أساسيا رفقة السد في مواجهة الدحيل
بقلم كريم تيغرمت
يواجه الدولي الجزائري بغداد بونجاح، رفقة ناديه السد، اليوم الإثنين، فريق الدحيل، ضمن نصف نهائي كأس الأمير.
وكشفت إدارة السد، عبر الحساب الرسمي للفريق، تشكيلتها الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي ضمت اسم بونجاح.
كما يعلق جماهير السد، آمالهم على مهاجم الخضر، لهز الشباك في هذه المواجهة، وقايدة الفريق للدور النهائي.
يذكر أن بغداد بونجاح، توج بلقب الدوري القطري لهذا الموسم رفقة ناديه السد، ويأمل في معانقة اللقب الثاني هذا الموسم.
تشكيلة الزعيم لمباراة اليوم أمام الدحيل في نصف نهائي #كأس_الأمير 2022#دائما_مع_السد #كاس_تميم_للزعيم #السد pic.twitter.com/WrVUf59KW2
— 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) March 14, 2022
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