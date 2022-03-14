بونجاح أساسيا رفقة السد في مواجهة الدحيل

يواجه الدولي الجزائري بغداد بونجاح، رفقة ناديه السد، اليوم الإثنين، فريق الدحيل، ضمن نصف نهائي كأس الأمير.

وكشفت إدارة السد، عبر الحساب الرسمي للفريق، تشكيلتها الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي ضمت اسم بونجاح.

كما يعلق جماهير السد، آمالهم على مهاجم الخضر، لهز الشباك في هذه المواجهة، وقايدة الفريق للدور النهائي.

يذكر أن بغداد بونجاح، توج بلقب الدوري القطري لهذا الموسم رفقة ناديه السد، ويأمل في معانقة اللقب الثاني هذا الموسم.