بونجاح أساسيا رفقة السد في مواجهة الشارقة ضمن دوري أبطال آسيا

يستقبل الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الإثنين، رفقة ناديه السد، فريق الشارقة، برسم دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وكشفت إدارة نادي السد، عبر الحساب الرسمي للفريق تشكيلتها الأساسية في هذا اللقاء، والتي ضمت اسم بونجاح.

ويعلق مدرب السد برونو بينيرو، آماله على فعالية مهاجمه الدولي الجزائري، لقيادة الفريق لتحقيق الفوز في هذا اللقاء.

يذكر ان بغداد بونجاح، وناديه السد، يتواجدان في المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، إلى جانب الشارقة، الفيصلي، وناسف كارشي الاوزباكستاني.