بونجاح أساسيا رفقة نادي الشمال في مواجهة أم صلال

يخوض الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الجمعة، رفقة ناديه الشمال الرياضي، مباراة الجولة الثاني من الدوري القطري في مواجهة نادي أم صلال.

وكشفت إدارة نادي الشمال، عبر الحساب الرسمي لفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي ضمت اسم بونجاح.

ويعول مدرب نادي الشمال، على خبرة الدولي الجزائري، وجاهزيته، من أجل قيادة الفريق لتحقيق الفوز في هذا اللقاء.

يذكر أن بغداد بونجاح، قاد ناديه الشمال الرياضي، لتحقيق الفوز في مباراته الاولى من الموسم الجديد، بتسجيله هدفين في مرمى ناديه السابق السد.