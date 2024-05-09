بونجاح أساسيا ضمن تشكيلة السد في منافسة كأس أمير قطر

يواجه الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الخميس، رفقة ناديه السد، فريق المرخية، ضمن منافسة كأس أمير قطر.

وكشفت إدارة نادي السد، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية والتي ضمت اسم بونجاح.

وسيكون على عاتق الدولي الجزائري، هز الشباك في هذه المباراة، لقيادة فريقه السد للدور المقبل من منافسة الكأس.