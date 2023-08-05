بونجاح أساسيا في مواجهة الشرطة العراقي

أعلن مدرب نادي السد القطري، برونو ميجيل، عن تشكيلته الأساسية المعنية بخوض مواجهة الدور الربع النهائي لمنافسة البطولة العربية للأندية ضد الشرطة العراقي.

وجدد المدرب ميجيل ثقته في رأس الحربة بونجاح للقاء الرابع على التوالي في المنافسة بإقحامه أساسي في هذه المواجهة.

يجدر الإشارة، ستنطلق المواجهة بين السد ضد الشرطة على الساعة 16.00 مساء بالتوقيت المحلي،