بونجاح :”أشكر الأنصار على مساندتنا في التأهل إلى الكان”

شكر مهاجم الخضر بغداد بونجاح الجماهير الجزائرية التي حضرت بقوة إلى ملعب رادس، و التي ساهمت في التأهل إلى كان كوت ديفوار.

وقال بغداد بونجاح في تصريح لـ “النهار” عقب التأهل “الثلاث نقاط هي الأهم، كل الأنصار الحاضرين بقوة إلى الملعب”

وأضاف مهاجم السد القطري “تركوا عائلاتهم رغم شهر رمضان و تعب الصيام، لهذا أشكركم كثيرا”.

كما ختم ابن مدينة وهران “الأن تأهلنا رسميا إلى كأس إفريقيا وإن شاء الله القادم أفضل”

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