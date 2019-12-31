بونجاح أفضل هداف جزائري خلال سنة 2019

أكمل النجم الدولي الجزائري لفريق “السد” القطري “بغداد بونجاح” سنة 2019 كأفضل هداف جزائري متفوقا على كل نجوم الخضر.

ابن ولاية وهران سجل 39 هدفا خلال السنة التي تُشارف على الإنقضاء في جميع المسابقات التي خاضها مع فريقه السد أو مع المنتخب الوطني.

وتُعتبر هذه المرة الثانية التي يُكمل فيها “بونجاح” السنة كأفضل هداف جزائري بعد سنة 2018 التي سجل خلالها 59 هدفا.

ويُعتبر نجم السد أفضل هداف في المنتخب الوطني خلال سنة 2019، حيث سجل 8 أهداف مع الخضر متفوقا على بلايلي ومحرز الذين سجلا 5 أهداف.