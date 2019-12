بونجاح أفضل هداف جزائري خلال سنة 2019

ابن ولاية وهران سجل 39 هدفا خلال السنة التي تُشارف على الإنقضاء في جميع المسابقات التي خاضها مع فريقه السد أو مع المنتخب الوطني.

وتُعتبر هذه المرة الثانية التي يُكمل فيها “بونجاح” السنة كأفضل هداف جزائري بعد سنة 2018 التي سجل خلالها 59 هدفا.

ويُعتبر نجم السد أفضل هداف في المنتخب الوطني خلال سنة 2019، حيث سجل 8 أهداف مع الخضر متفوقا على بلايلي ومحرز الذين سجلا 5 أهداف.

🇩🇿⚽️ Congratulations to @AlsaddSC striker Baghdad Bounedjah who finishes 2019 as the top Algerian scorer in all competitions with 39 goals for club and country, it is the 2nd year in a row that Bounedjah finishes as the top Algerian scorer after scoring 59 goals in 2018 #TeamDZ pic.twitter.com/w4y5LCtEhO

