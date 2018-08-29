بونجاح أفضل هداف في العالم لعام 2018 !

نصّب اللاعب الجزائري بغداد بونجاح نفسه كأفضل هداف في العالم لعام 2018، بعدما تمكن من رفع عداده التهديفي إلى 34 هدف.
وسجل بونجاح ثنائية في مرمى الإستقلال الإيراني في إطار دوري أبطال آسيا ليصبح هداف القارة الآسيوية بـ11 هدف.
ويتقاسم مهاجم المنتخب الوطني صدارة هدافي العالم بـ34 هدف مناصفة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
فيما يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الثاني بـ32 هدف واللاعب البولوني ليفاندوفسكي في المركز الرابع بـ 29 هدف.
قائمة أفضل هدافي العالم لعام 2018
بغداد بونجاح 34 هدف
كريستيانو رونالدو 34 هدف
ليونيل ميسي 32 هدف
ليفاندوفسكي 29 هدف
ديوغو 28 هدف
غريزمان 28 هدف
إيمانويل هيريرا 28 هدف
تاغليابوي 28 هدف
أيوب الكعبي 27 هدف
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