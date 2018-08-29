بونجاح أفضل هداف في العالم لعام 2018 !

الرياضة
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بونجاح أفضل هداف في العالم لعام 2018 !
بقلم يونس رزيق

نصّب اللاعب الجزائري بغداد بونجاح نفسه كأفضل هداف في العالم لعام 2018، بعدما تمكن من رفع عداده التهديفي إلى 34 هدف.

وسجل بونجاح ثنائية في مرمى الإستقلال الإيراني في إطار دوري أبطال آسيا ليصبح هداف القارة الآسيوية بـ11 هدف.

ويتقاسم مهاجم المنتخب الوطني صدارة هدافي العالم بـ34 هدف مناصفة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

فيما يحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الثاني بـ32 هدف واللاعب البولوني ليفاندوفسكي في المركز الرابع بـ 29 هدف.

قائمة أفضل هدافي العالم لعام 2018

بغداد بونجاح 34 هدف

كريستيانو رونالدو 34 هدف

ليونيل ميسي 32 هدف

ليفاندوفسكي 29 هدف

ديوغو 28 هدف

غريزمان 28 هدف

إيمانويل هيريرا 28 هدف

تاغليابوي 28 هدف

أيوب الكعبي 27 هدف


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