بونجاح: “أملك أصدقاء جزائريين هنا في الدوحة ولا أشعر بالغربة”

تحدث المهاجم الدولي بغداد بونجاح عن حالة الطقس والحرارة المرتفعة التي تميز العاصمة القطرية الدوحة، ومقارنتها بالأجواء الجزائرية.

وأجرى مهاجم المنتخب الوطني حوارا مطولا مع مجلة أونز مونديال الفرنسية تحدث من خلالها عن تجربته مع السد القطري قائلا:

“يجب أن تعلموا أن البطولة تنطلق في شهر سبتمبر، وبعد هذه الفترة تكون الأجواء معتدلة نوعا ما، لأن الحرارة الكبرى تنحصر ما قبل شهر سبتمبر، وهو نا يجبرنا على القيام بالتحضيرات خارج قطر، كما أننا نتدرب في ملاعب مكيفة ولا نواجه أي مشكل مع الطقس”.

وأضاف: “قطر لا تشبه الجزائر، فهم يمتلكون عاداتهم وتقاليدهم الخاصة، كما أن قطر تتواجد في الخليج العربي، فيما تتواجد الجزائر في شمال إفريقيا، لكنني شخصيا تعوّدت على الأجواء هنا في قطر ولدي كل أصدقائي جزائريين هنا قطر ولا اشعر ببعد المسافة”.