بونجاح إحتياطي في مواجهة السد أمام ناساف في رابطة الأبطال

تواجد إسم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، على قائمة الإحتياط برسم مواجهة فريقه السد أمام نادي باساف الأوزبكي.

برسم مباراة الجولة الثانية لرابطة أبطال أسيا، والتي ستنطلق بداية من الساعة الخامسة مساء.

وقرر المدرب ميغيل بينيرو، إحالة مهاجمه الدولي الجزائري على مقاعد الإحتياط للمباراة الثانية على التوالي منذ بداية الموسم.

وإقحام المهاجم الشاب يوسف عبدورسياغ في المواجهة.

يجدر الإشارة، يعاني مهاجم الخضر بغداد بونجاح من صيام تهديفي منذ إنطلاق الموسم، حيث خاض 4 مباريات هذا الموسم 3 منها في دوري إكسبو القطري، ومباراة في رابطة أبطال أسيا.

ويعود آخر هدف سجله بغداد بونجاح خلال منافسة البطولة العربية للأندية، أمام نادي الشرطة العراقي برسم ربع نهائي المنافسة.