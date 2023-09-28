بونجاح البديل يفوز على براهيمي برباعية في الدوري القطري

تمكن الدولي الجزائري بغداد بونجاح من الفوز برباعية كاملة مقابل صفر أمام مواطنه ياسين براهيمي الذي ينشط لنادي الغرافة.

وشارك بونجاح بصفقة احتياطية أين لم يسعفه الحظ في ترك بصمته على المباراة التي كانت مثيرة وقوية على الجانبين و حتى في مدرجات ملعب خليفة الدولي.

كما شارك ياسين براهيمي بصفة أساسية وفشل في قيادة رفقائه للفوز أو التعادل على الأقل، رغم تألقه اللافت للانتباه.

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