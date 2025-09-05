بونجاح: “التأهل لكأس العالم ليس سهلا وسنعمل على اسعاد الشعب الجزائري”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، فوزهم الأخير ضد بوتسوانا، مؤكدا في ذات الوقت عزمهم على الشعب الجزائري بالتأهل إلى كأس العالم.
وصرح بونجاح، عقب الفوز بثلاثية لهدف ضد بوتسوانا: “حصدنا ثلاثة نقاط جد مهمة، من مباراة كنا ندرك بأنها ستكون صعبة”.
كما أضاف مهاجم الخضر: “في الشوط الأول خلقنا فرص تهديفية، لكن التسرع حرمنا من تجسيدها لأهداف”.
وأردف: “قبل دخولي في الشوط الثاني، كنت جد مركز، والمدرب تحدث معي وقال لي بأنها فرصتي، وبفضل مساعدة زملائي تمكنت من تسجيل هدفين”.
وتابع بغداد بونجاح: “حاليا علينا التركيز على المباراة المقبلة التي ستكون صعبة، كون التأهل لكأس العالم ليس سهلا، ونحن سنقدم أفضل ما لدينا لاسعاد الشعب الجزائري”.
