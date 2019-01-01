بونجاح.. الجزائري الوحيد في التشكيلة المثالية للقارة السمراء لـ2018 !

كشف موقع “غول” العالمي، عن التشكيلة المثالية لعام 2018 بالنسبة لقارة “إفريقيا”، حيث ضمت التشكيلة جزائري وحيد فقط.

ويتعلق الأمر بالمهاجم الجزائري “بغداد بونجاح” الذي سجل 59 هدف هذا العام متوفقا على نجوم كبيرة مثل “ليو ميسي” و “كريستيانو رونالدو”.

تواجد “السفاح” كان مستحقا في حين غاب كل من “محرز” و “براهيمي” عن التشكيلة المثالية بسبب تذبذب أدائهما في عام 2018.

وجاءت التشكيلة المثالية على الشكل الآتي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: كوليبالي، بن عطية، حكيمي.

الوسط: زياش، توماس، ماني. بيبي.

الهجوم: أوباميانغ، صلاح وبونجاح.