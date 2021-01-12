بونجاح: “الدوري القطري قوي ويضم نجوما مثل بلايلي وبراهيمي”

ردّ المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح على الأطراف التي تروّج إلى ضعف الدوري القطري باستثناء أندية السد والدحيل.

وأجرى اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح حوارا مطولا مع موقع الشرق، تحدث فيه عن مستوى الدوري القطري قائلا

“في العديد من المباريات التي خضناها في الدوري امام فرق متأخرة عنا في الترتيب، كانت مباريات صعبة للغاية لم تكن هناك مباراة سهلة”.

“فعلى سبيل المثال فريق الغرافة لديه عدد كبير من النجوم واللاعبين الكبار، سواء محترفين او لاعبين مواطنين، ونفس الأمر ينطبق على الريان الذي لديه لاعبون مثل براهيمي وبوني والعديد من اللاعبين الكبار والمؤثرين في الملعب”.

“وايضا نادي قطر الذي يضم نجوما مميزين مثل يوسف بلايلي، ولكن ما صنع الفارق للسد هذا الموسم هو الاستقرار فالدوري ليس ضعيفا، لأن الفرق كلها تمتلك نجوما كبارا ومؤثرين”.