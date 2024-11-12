بونجاح: “الفرصة مواتية للجدد من أجل التأقلم مع أجواء إفريقيا”

أكد لاعب “الخضر” بغداد بونجاح، بأن سفرية غينيا الاستوائية ستكون مفيدة للاعبين، وبشكل خاص للعناصر الجديدة، من أجل التأقلم مع أجواء افريقيا.

وقال بونجاح، حول اللقاء المرتقب هذا الخميس، أمام غينيا الاستوائية، في الجولة الـ 5 من تصفيات “كان” 2025: “الفرصة مواتية من أجل التأقلم مع أجواء إفريقيا، أين سنلعب كل لقاءاتنا. وفي مقدمتها تصفيات مونديال 2026”.

قبل أن يضيف هداف الخضر ونادي الشمال القطري، في تصريحات من مطار هواري بومدين. قبل دقائق عن سفرية مالابو: “الجدد أيضا، سيكونون أمام فرصة التأقلم جيدا مع الأجواء.. سنساعد الفريق ونحاول العودة بنتيجة ايجابية”.