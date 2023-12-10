بونجاح: “الفوز بالكلاسيكو يحفزنا لمواصلة المشوار بقوة”

ثمن الدولي الجزائري بغداد بونجاح، الفوز الأخير الذي حققه رفقة ناديه السد، أمس السبت، في مواجهة الريان، ضمن الدولي القطري.

ونقل الحساب الرسمي لنادي السد، تصريحات بونجاح، أبن قال: “سعيد بالهاتريك، والفوز بالكلاسيكو يحفزنا لانهاء مشوار البطولة بقوة”.

وكان مهاجم الخضر، صانع الفوز في هذا الكلاسيكو، بتمكنه من تسجيل ثلاثية كاملة، أهدى من خلالها الفوز لناديه السد.

يذكر أن بغداد بونجاح، وناديه السد، يتصدرون، ترتيب الدوري القطري، برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ملاحقهم نادي الغرافة.