بونجاح: “اللقاء الافتتاحي صعب والجميع واعٍ بالمسؤولية”

اعترف مهاجم “الخضر” بغداد بونجاح، بصعوبة المأمورية التي تنتظر العناصر الوطنية، غدا أمام منتخب السودان، في افتتاح مشوار المنتخبان ضمن منافسة كأس أمم إفريقيا، الجارية بالمغرب.

وقال مهاجم الشمال القطري: “المباراة الأولى صعبة، ولكننا درسنا جيدا منتخب السودان. كيف يهاجم وكيف يدافع، قمنا رفقة المدرب بتحليل طريقة لعب المنافس، سنطبق تعليمات الطاقم الفني، ونحاول الفوز”.

وواصل بونجاح في المنطقة المختلطة التي نظمت اليوم الثلاثاء. قبل انطلاق آخر حصة تحسبا لمواجهة السودان: “مثلما قلت درسنا جيدا المنافس، علينا أن نبادر إلى صناعة اللعب والضغط والدفاع ككثلة واحدة، وهذا ما قمنا به طيلة الأسبوع”.

وفي المقابل، أبرز مهاجم “الخضر” أنه من حق الجماهير الجزائرية. المطالبة بنتائج قوية في الـ”كان” مضيفا: “نحن نعمل كمجموعة.. كل اللاعبين واعون بأهمية الدورة وقيمة المباراة”.

كما أشار بونجاح، إلى أن كوادر المنتخب، يحاولون مساعدة المجموعة بالخبرة التي يمتلكونها. واستدرك قائلا: “من يلعب عليه تقديم 100% ومن يدخل بديلا عليه أن يمنح أكثر، نحن فريق واحد، وهدفنا اسعاد الأنصار”.