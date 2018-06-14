بونجاح: ” المستوى عالي في قطر وهناك أندية قوية”

تحدث الدولي الجزائري بغداد بونجاح عن تجربته الإحترافية في الدوري القطري والتي دخلت موسمها الثالث، مؤكدا على قوة الأندية القطرية ومستواها العالي.

وأجرى مهاجم المنتخب الوطني حوارا مطولا مع مجلة أونز مونديال الفرنسية تحدث من خلالها عن تجربته مع السد القطري قائلا:

“حصيلتنا في الدوري القطري كانت جد إيجابية هذا الموسم، حيث بدأنا بحصد الكأس الممتازة، لكن للأسف تعرضت لإصابة أبعدتني عن الميادين لمدة شهر ونصف، وكان بإمكان هذه الإصابة أن تحطم مشواري، لكن الحمد لله تماثلت للشفاء، وعدت أكثر قوة وسجلت العديد من الأهداف”.

وأضاف: “لا يمكننا أن نكذب على أنفسنا، هناك بعض الأندية متوسطة المستوى في قطر، لكن هناك أندية قوية جدا على غرار الدحيل، الريان والعربي، وهي أندية تمتلك منشآت عملاقة وإمكانيات كبيرة، وهذا الفارق في المستوى موجود في كل البطولات العالمية”.