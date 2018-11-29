بونجاح المهاجم المثالي لـ “أولمبيك مارسيليا” !

كشفت العديد من الصحف الفرنسية والمواقع الرياضية أن اللاعب الجزائري “بغداد بونجاح” سيكون المهاجم المثالي لنادي “أولمبيك مارسيليا”.

ففريق الجنوب الفرنسي يبحث عن مهاجم قناص لكي يفك شفرة الأهداف هذا الموسم بعد الأداء الهزيل الذي يقدمه كل من “ميتروغلو” و”جيرمان”.

ولهذا، فإن الصحفي الفرنسي “باتريك جويار” المختص في كرة القدم الإفريقية أكد أن “بونجاح” هو الاختيار الأفضل لـ “لوام”.

وقال في تصريحات صحفية: “بونجاح لاعب متكامل، ليس على المستوى البدني فقط بل هو قوي جدا”.

وأضاف: “يمكنه التسجيل من كافة الوضعيات، قرب المرمى أو بعيد عن المرمى، وتألق في كافة المسابقات سواء في الدوري القطري أو في دوري أبطال أسيا وحتى مع المنتخب الجزائري في المباريات الصعبة وفي تصفيات كان 2019”.

وتابع: “بالنسبة لأولمبيك مارسيليا، فهو المهاجم المناسب يمكنه اللعب لوحده في الهجوم”.

يذكر أن إدارة “السد” القطري تطالب بـ “15 مليون أورو” للتخلي عن الهدّاف الجزائري الذي وصل للهدف 23 في البطولة المحلية.