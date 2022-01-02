بونجاح.. الوجهة برشلونة في الميركاتو الشتوي الجاري

عاد الحديث من جديد حول إمكانية إنتقال مهاجم الخضر بغداد بونجاح إلى برشلونة، بحكم تواجده ضمن قائمة المدرب تشافي.

وأكّدت “ديلي ستار” الخبر في الفاتح من جانفي. حينما قالت ان بونجاح لا يزال يتواجد ضمن إهتمامات مدربه السابق في السد القطري بعد إفتتاح سوق الانتقالات الشتوية.

وقالت أن مهاجم السد القطري يتواجد رفقة كل من مهاجم أرسنال أوباميونغ و المهاجم سيدريك بوكامبو من الكونغو الديموقراطية الذي ينشط في فريق فياريال. وفي قائمة التي قلّصت من قبل مدرب “البلاوغرانا”.

ولمّح المصدر الموثوق به في بريطانيا إلى إمكانية تعاقد تشافي مع إبن الباهية في جانفي الجاري بحكم انّه يعرفه جيّدا، كما أشار إلى أن اللاعب يملك إمكانيات أفضل بكثير من مارت بريثويت، لوك دي يونغ. بحكم السجل التهديفي المبهر الذي لديه.

دايلي ستار تؤكد:

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ومن المقرر ان يلتحق النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” بتربص الخضر المُقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذلك بعدما قررت رابطة دوري نجوم قطر، تأجيل مباراة السد، ضد منافسه الوكرة، التي كانت مقررة غدًا الخميس.

وتعرض عدد من لاعبي الوكرة للإصابة بفيروس كورونا، مما دفع لجنة المسابقات إلى تأجيل المواجهة إلى وقت لاحق.

وحصل بغداد بونجاح، على الضوء الأخضر للحاق ببعثة المنتخب الجزائري مبكرًا، وعدم الانتظار الى غاية الـ3 من جانفي المقبل.

وكشف اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح حقيقة إصابته بفيروس كورونا وتغيبه عن تربص المنتخب الوطني الذي انطلق بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونشر لاعب السد القطري نتائج الكشف عن فيروس كورونا على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام والتي كانت سلبية.

هذا وتعرض ثلاثي المنتخب الوطني يوسف بلايلي، محمد أمين توقاي، وحسين بن عيادة للإصابة بفيروس كورونا.