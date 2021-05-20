بونجاح: “بلايلي مغني موهوب وعطال “ميكانيسان” بارع”

تحدث مهاجم المنتخب الوطني، بغداد بونجاح لاعب السد القطري، عن زملائه في المنتخب، كاشفا مواهب ومهاراة كل منهم.

وقال بونجاح، في حوار صحفي: “في حال كنت بحاجة للمال، أول شخص يمكن أن أستدين منه هو جمال بلعمري، فهو شخص سخي جدا”.

وأضاف مهاجم الخضر: “إذا أردت الإستعانة بمغني في حفل زفافي، سيكون بلايلي، هو مغني موهوب خاصة في الطابع الرايوي، أما عطال، فسأكون بحاجته في حال تعطلت سيارتي”.

وتابع بغداد بونجاح: “ماندي شخض هادئ جدا، بإمكاني ترك أولادي إلى جانبه للاعتناء بهم، أما بن يطو، فهو طباخ ماهر”.