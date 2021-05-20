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بونجاح: “بلايلي مغني موهوب وعطال “ميكانيسان” بارع”

الرياضة
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بونجاح: “بلايلي مغني موهوب وعطال “ميكانيسان” بارع”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث مهاجم المنتخب الوطني، بغداد بونجاح لاعب السد القطري، عن زملائه في المنتخب، كاشفا مواهب ومهاراة كل منهم.

وقال بونجاح، في حوار صحفي: “في حال كنت بحاجة للمال، أول شخص يمكن أن أستدين منه هو جمال بلعمري، فهو شخص سخي جدا”.

وأضاف مهاجم الخضر: “إذا أردت الإستعانة بمغني في حفل زفافي، سيكون بلايلي، هو مغني موهوب خاصة في الطابع الرايوي، أما عطال، فسأكون بحاجته في حال تعطلت سيارتي”.

وتابع بغداد بونجاح: “ماندي شخض هادئ جدا، بإمكاني ترك أولادي إلى جانبه للاعتناء بهم، أما بن يطو، فهو طباخ ماهر”.


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