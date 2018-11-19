بونجاح: “بلماضي منحني الثقة وسعيد بهذا التأهل”

أبدى مهاجم المنتخب الوطني، بغداد بونجاح، سعادته بالتأهل رفقة الخضر لنهائيات أمم إفريقيا 2019، بعد الفوز العريض على الطوغو.

وصرح بونجاح، اليوم الإثنين، فور وصوله رفقة الخضر لأرض الوطن: “الفوز كان مهما وكان يجب الفوز بالمباراة للتأهل بأريحية قبل مباراتنا المقبلة”.

وبخصوص أدائه في هذه المباراة قال بونجاح: “بلماضي منحني ثقته، وأصبحت ألعب بكل امكانياتي رفقة الخضر”.

وتابع: “لم نتوقع أن نفوز بهذه النتيجة، لكن كنا مصممون على الفوز، وتمكن من ذلك بفضل توجيهات المدرب”.

وختم مهاجم الخضر، بغداد بونجاح: “نهدي هذا الفوز لكل الجماهير الجزائرية، ونتمنى تحقيق المزيد من الإنتصارات مستقبلا”.