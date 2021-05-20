بونجاح: “بوقرة سيكون مفتاح تألق الخضر في كأس العرب”

أكد “بغداد بونجاح”، أن “مجيد بوقرة” مدرب منتخب المحليين سيكون مفتاح تألق الخضر في كأس العرب المقبلة.

وقال “بونجاح” في تصريحات صحفية: “كل المجموعات في كأس العرب صعبة، وراح تكون متعة كبيرة”.

وأضاف: “مواجهة مصر هي مواجهة الأشقاء وهي داربي كبير، ان شاء الله نستمتع بهذه المباراة وتكون روح رياضية كبيرة”.

وتابع: “أتمنى النجاح لهذه الدورة لكي تستفيد المنتخبات العربية منها”.

وختم كلامه: “مدرب المنتخب المحليين سيكون مفتاح تألق الخضر في هذه البطولة فهو مطالب بالقيام بتربصات من أجل التجانس بين اللاعبين”.