بونجاح: “بوقرة سيكون مفتاح تألق الخضر في كأس العرب”

الرياضة
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بونجاح: “بوقرة سيكون مفتاح تألق الخضر في كأس العرب”
بقلم أمير بهلول

أكد “بغداد بونجاح”، أن “مجيد بوقرة” مدرب منتخب المحليين سيكون مفتاح تألق الخضر في كأس العرب المقبلة.

وقال “بونجاح” في تصريحات صحفية: “كل المجموعات في كأس العرب صعبة، وراح تكون متعة كبيرة”.

وأضاف: “مواجهة مصر هي مواجهة الأشقاء وهي داربي كبير، ان شاء الله نستمتع بهذه المباراة وتكون روح رياضية كبيرة”.

وتابع: “أتمنى النجاح لهذه الدورة لكي تستفيد المنتخبات العربية منها”.

وختم كلامه: “مدرب المنتخب المحليين سيكون مفتاح تألق الخضر في هذه البطولة فهو مطالب بالقيام بتربصات من أجل التجانس بين اللاعبين”.


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