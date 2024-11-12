بونجاح: “بيتكوفيتش لم يكن أمامه وقت كافٍ لتحضير المباراة”

اعترف مهاجم “الخضر” بغداد بونجاح، بأن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، لم يكن أمامه وقت كافٍ من أجل التحضير، بشكل جيد لمواجهة غينيا الاستوائية.

وقال بونجاح، في تصريحات من مطار هواري بومدين، قبل سفرية مالابو. زوال اليوم الثلاثاء: “لم يكن لدينا الوقت، لقد تدربنا ليوم واحد، وكان من أجل الاسترجاع. لاسيما بالنسبة للاعبين القادمين من سفرية بعيدة”.

قبل أن يستدرك هداف نادي الشمال القطري: “المدرب لم يكن لديه الوقت، ولكن نحن كلاعبين محترفين، نعلم حجم المسؤولية”.

وفي المقابل، أوضح بونجاح، بأن لقاء غينيا الاستوائية، المقرر بعد غدٍ الخميس، لن يكون سهلا، أمام منافس سيبحث عن الفوز، من أجل إبقاء آماله قائمة في مرافقة الخضر إلى “كان” 2025. وختم: “من جهتنا سنحاول لعب مباراة بأداء جيد.”