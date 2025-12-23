بونجاح: “بيتكوفيتش وصادي قاما بعمل كبير لتجهيزنا ذهنيا”

أقرّ مهاجم “الخضر” بغداد بونجاح، بالصعوبات الكبيرة التي طالما واجهها المنتخب الوطني، في لقاءاته الافتتاحية ضمن منافسات الـ”كان”.

وعشية مواجهة السودان، غدا الأربعاء، في أول لقاءات المنتخبان ضمن منافسة كأس أمم إفريقيا الجارية بالمغرب، أوضح بونجاح، أن اللاعبين خضعوا لعمل ذهني كبير، خلال الفترة الماضية.

وقال في هذا الصدد: “المدرب ركز كثيرا على الجانب الذهني. بما أننا نجد دائما صعوبة كبيرة في المباراة الأولى”.

قبل أن يضيف في السياق ذاته: “حتى الطاقم الإداري ورئيس “الفاف” تحدث معنا على اللقاء الافتتاحي، باعتبار أنه مفتاح الدورة، ويجعلك تلعب بأريحية وثقة”.

أما عن جاهزيته لمواجهة السودان، ورغبته في قص شريط أهدافه في المحفل القاري. رد بونجاح، في المنطقة المختلطة من تدريبات “الخضر”: “سنضع كل شيء للفوز باللقاء.. تركيز كله على الفريق، ولكن إذا لعبت غدا، سأحاول التسجيل”.