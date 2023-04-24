بونجاح: “تأهلنا لنهائي أغلى الكؤوس وسعيد بتسجيل 200 هدف مع الزعيم”

أبدى الدولي الجزائري بغداد بونجاح، سعادته بتأهله اليوم الإثنين، رفقة ناديه السد لنهائي كأس الملك، وبلوغ 200 هدف بألوان الفريق.

وصرح بونجاح، عقب فوزهم بحماسية على السحانية في نصف نهائي كأس الملك: “مباراة الشحانية كانت صعبة”.

كما أضاف: “تأهلنا لنهائي أغلى الكؤوس عن جدارة، وسعيد بتسجيل 200 هدف مع الزعيم، هذا الإنجاز ساهم فيه الجميع”.

يذكر ان بغذاذ بونجاح، سجل ثنائية في مرمى السحانية، ساهم من خلالها في تأهل السد لنهائي كأس الملك، وحقق بها هدفه رقم 200 مع النادي.