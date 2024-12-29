بونجاح ثالث أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري القطري

تواجد الدولي الجزائري بغداد بونجاح، ضمن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف هذا الموسم في الدوري القطري.

وكشفت مؤسسة دوري نجوم قطر، اليوم الأحد، عن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، والتي ضمت اسم بونجاح.

وجاء الدولي الجزائري، ونجم نادي الشمال القطري، في الرتبة الثالثة، بـ6 تمريرات حاسمة، فيما عاد المركز الأول لزميله السابق أكرم عفيف من نادي السد، بـ8 تمريرات.

يذكر أن بغداد بونجاح، بقدم هذا الموسم، أحد أفضل مستوياته في الدوري القطري، مع ناديه الجديد الشمال القطري.