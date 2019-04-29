بونجاح: “جائزة الأفضل جماعية وليست فردية”

أكد الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد، أن جائزة أفضل مهاجم التي حصل عليها تعد تتويجاً جماعياً لكل أفراد الفريق.

وأكد “بغداد” أن الموسم إلى حد الآن يعد ناجحاً بالنسبة لفريقه، حيث أنه أحرز فيه لقب دوري نجوم قطر ولا يزال يتطلع فيه إلى التتويج بكأس الأمير، بالإضافة إلى أنه ينافس في دوري أبطال آسيا الحالي.

وقال بونجاح في تصريح لصحيفة “استاد الدوحة”، أنّ الفضل الأكبر في هذا الأمر يعود إلى زملائه بالفريق الذين يساعدونه على التهديف.

كما أكد بونجاح أنه يزال مصمماً على تطوير قدراته والعمل أكثر من أجل تحقيق المزيد وأن يكون أقوى في الموسم المقبل.