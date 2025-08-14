بونجاح: “جاهزون لبداية الموسم ومواجهة الأهلي”

أبدى الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي الشمال، جاهزيته رفقة فريقه، لمباراتهم الأولى من الموسم الجديد للدوري القطري، في مواجهة فريق الأهلي.

وخلال الندوة الصحفية الخاصة بهذه المبارة الأولى من الموسم الجديد، صرح بونجاح: “جاهزون لاتنطلاق الموسم الجديد”.

كما أضاف هداف نادي الشمال: “مواجهة الأهلي ستكون قوية، نحن جاهزون لضربة البداية، وندرك أهمية هذه المباراة”.

يذكر أن المباراة التي ستجمع بغداد بونجاح، وناديه الشمال، بالضيف فريق الأهلي، المقررة أمسية اليوم الخيمس، يدخل ضمن الجولة الأولى من دوري نجوم قطر لموسم 2025-2026.