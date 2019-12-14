بونجاح: “جاهز لهز شباك مونتيري وأطمح لمواجهة ليفربول” !

الرياضة
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بونجاح: “جاهز لهز شباك مونتيري وأطمح لمواجهة ليفربول” !
بقلم أمير بهلول

أكد “بغداد بونجاح” مهاجم السد القطري أنه جاهز رفقة فريقه للإطاحة بنادي “مونتيري” المكسيكي في ربع نهائي مونديال الأندية.

وقال “بونجاح” في تصريحات صحفية: “نعلم أن هذه المباراة ستختلف عن المواجهة الأولى، ولن تكون هناك الفرص العديدة التي سنحت لنا في المباراة السابقة”.

وأضاف: “نحن قادرون على استغلال الفرص والتسجيل، والعبور لمواجهة ليفربول في النصف النهائي”.

وتابع: “نحن أمام مهمة صعبة بالتاكيد، ضد فريق قوي للغاية، ولديه طموح الفوز أيضا”.

في حين ختم كلامه: “لكن نحن بصورة عامة نمتلك طموحات كبيرة، لأن البطولة على أرضنا ووسط جمهورنا، وسنسعى بكل قوة لتشريف الكرة القطرية”.


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