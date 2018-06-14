بونجاح: “حتى البارصا وتخسر في إفريقيا” !

أكد المهاجم الدولي بغداد بونجاح على صعوبة المباريات التي يلعبها المنتخب الوطني داخل الأدغال الإفريقية، بسبب المعطيات الصعبة المتوفرة في القارة السمراء.

وأجرى مهاجم المنتخب الوطني حوارا مطولا مع مجلة أونز مونديال الفرنسية تحدث من خلالها عن تجربته مع السد القطري قائلا:

“إفريقيا جد صعبة، وقد لاعبت العديد من المباريات داخل أدغالها، وهي جد معقدّة وخصوصا بالنسبة للاعبين الناشطين في أوروبا والذين تعودوا على الأجواء الأوروبية”

وأضاف: “في إفريقيا نجد أن الملاعب قديمة، وأرضيات الميدان مهترئة، بالإضافة إلى الرطوبة المرتفعة..كل شيء مختلف في إفريقيا، حتى لو تجلب فريق برشلونة إلى إفريقيا فإنه سيتعرض للخسارة”.

وإختتم حديثه قائلا: “لا يوجد أي سرّ من أجل الفوز في الملاعب الإفريقية، يتوجب عليك فقط غلق المنافذ في الخلف والتركيز الجيد، ومن ثم الإعتماد على الهجمات المعاكسة، ويجب ان تنسى كرة القدم الجميلة”.