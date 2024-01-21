بونجاح :”حكم مباراة بوركينافاسو حرمنا من ضربة جزاء شرعية”

ابدى مهاجم الخضر بغداد بونجاح ثقته الكبيرة في إمكانياته وزملائه للتأهل إلى الدور القادم. عقب الفوز امام موريتانيا الثلاثاء القادم.

وانتقد بغداد بونجاح التحكيم الذي كثيرا بمواجهة بوركينافاسو حيث قال في حواره للتلفزيون العمومي “الفرحة لم تكتمل. و كانت ناقصة لأننا كنا نريد الفوز لا غير و إسعاد الجمهور الجزائري، بالنسبة لي التهديف يحفزني من أجل إتمام المباراة بشكل جيد”.

كما أضاف بغداد بونجاح “أهم شيء هو روح المجموعة و نسعى لوضع كل مجهوداتنا في سبيل المنتخب. بوركينافاسو سجلوا علينا لم نستسلم و عدنا في المقابلة كما سيطرنا على الشوط الثاني و كانت ضربة جزاء شرعية في الشوط الأول”.

و ختم مهاجم السد القطري “ركزنا، و تعبنا كثيرا أمام بوركينافاسو، رجعنا في المقابلة و سجلنا الهدف الثاني، أطالب من الجمهور الجزائري المساندة. و الرسائل الجيدة، و الحماس و نتواجد في بواكي”.

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