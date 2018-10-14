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بونجاح: “روح المجموعة عادت للمنتخب ونسعى لتحقيق الفوز والتأهل للكان”

الرياضة
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بونجاح: “روح المجموعة عادت للمنتخب ونسعى لتحقيق الفوز والتأهل للكان”
بقلم كريم.تيغرمت

إعترف مهاجم الخضر، بغداد بونجاح، بصعوبة المباراة، التي تنتظرهم هذا الثلاثاء أمام منتخب البنين، إلا أنه عازم رفقة زملائه على العودة بنتيجة ايجابية.

وصرح بونجاح، لتلفزيون النهار: “يجب أن ننسى المواجهة التي فزنا بها، لأننا أمام مباراة صعبة يوم الثلاثاء، بمدينة كوتونو”.

وأضاف: “لم يكن لدينا الوقت الكافي من أجل التحضير الجيد لهذه المباراة، كما تعرفون لعبنا يوم 12 أكتوبر، ومباراة العودة ستكون يوم 16”.

وتابع: “سنحاول تسيير هذا اللقاء لصالحنا، من أجل تحقيق الفوز بهذه المباراة، وضمان التأهل إلى الكان”.

وأردف: “إنشاء الله، الفرصة الأولى التي ستتاح لي في هذه المباراة سأسجلها، حتى نتمكن من إتمام اللقاء بأريحية”.

وبخصوص الأجواء التي تسود التشكيلة الوطنية أضاف بونجاح: “معنوياتنا مرتفعة، لأن المباراة التي فزنا بها في البليدة، ستحفزنا للفوز باللقاء الثاني”.

وتابع: “روح المجموعة عادت في غامبيا، ومازال ينتظرنا عمل أكبر، من أجل إعادة المنتخب إلى الواجهة”.


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