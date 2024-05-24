بونجاح :”سأتنقل إلى الدوري السعودي من بوابة هذا النادي”

كشف الدولي الجزائري بغداد بونجاح عن موعد الإعلان عن ترسيم انتقاله إلى إحدى الأندية السعودية التي طلبت خدماته.

وقال بغداد بونجاح لدى استضافته في مقر قناة “الكأس” رفقة زملائه في السد القطري “السنوات كانت جميلة مع السد القطري، مستحيل أنسى مشواري مع النادي، من جانبي سعيد بالتتويج و الصورة الجميلة التي قدمناها للنادي التي تعتبر ثقافة خاصة بالنسبة له”.

كما أضاف مهاجم الخضر “هذا الأسبوع سأكشف وجهتي المستقبلية، سألعب لصالح فريق من بين فريقين في نفس الترتيب تقريبا، كنت أتوقع البقاء في النادي، لكن أحببت تغيير الأجواء و اختيار دوري جديد، أشكر السد الذي أعطاني فرصة اللعب للمنتخب الجزائري”.

وختم ابن مدينة وهران”عندي فريقين في الدوري السعودي، و سأقرر، ستكون مفاجأة، و أنا لم أفاوض نادي الغرافة السعودي”.