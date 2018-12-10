بونجاح: “سأواصل هز الشباك لأن هذه هي مهمتي”

أبدى الدولي الجزائري بغداد بونجاح، عزمه على مواصلة تسجيل الأهداف لصالح فريقه السد، باعتبار أن هذه هي مهمته في الفريق.

وأوضح بونجاح، لصحيفة “الراية”: “في حال حصولي على فرصة لن أفرط بها، وسأهز الشباك بكل تأكيد، لأن هذه هي مهمتي في الفريق”.

وأضاف مهاجم الخضر: “أسعى وأجتهد دائما لتقديم أفضل ما لدي في كل مباراة، لمساعدة زملائي في تحقيق الإنتصار”.

ومن جهة أخرى أوضح بونجاح: “ما يهمني هو فوز الفريق، بغض النظر عن من يسجل، سواء بغداد، أو الهيدوسي، أو تشافي”.

وجاءت هذه التصريحات من بغداد بونجاح، قبل المباراة المهمة التي ستجمع فريقه السد، بنادي الدحيل، غدا الثلاثاء، لحساب الدوري القطري.