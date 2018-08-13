بونجاح: “سعيد بالمساهمة في هذا الفوز التاريخي”

عبر الدولي الجزائري بغداد بونجاح، عن سعادته بالمساهمة في الفوز العريض والتاريخي الذي حققه فريقه السد، على حساب النادي العربي، بنتيجة 10-1.

وصرح بونجاح، للموقع الرسمي لفريقه، بعد هذا الفوز: “سعيد بالمساهمة في هذا الفوز التاريخي، وأشكر زملائي على مساعدتهم لي في تسجيل هذا العدد الكبير من الأهداف”.

وأضاف: “المباراة كانت رائعة للغاية، وهذا الفوز مهم لباقي مشوار الفريق، وسيسمح لنا بالإستعداد لدوري الأبطال بمعنويات عالية”.

يذكر أن بغداد بونجاج، سجل سبعة أهداف كاملة، في هذه المباراة، رافعا بذلك رصيده هذا الموسم لـ10 أهداف، في أول مبارتين من الدوري.